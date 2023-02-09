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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 февраля 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:45

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.69 млн

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 февраля, выросло на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 196 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 191 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 183 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 189.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 января, увеличилось на 38 тыс. и составило 1.688 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.650 млн с 1.655 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 14.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.665 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 января, выросло на 52.4 тыс. и составило 1.94 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.24 млн.

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