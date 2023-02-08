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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 февраля 2023 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 3 февраля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр., запасы бензина выросли на 5.3 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.1 млн барр.

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