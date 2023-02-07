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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2023 г.Дефицит торгового баланса США в декабре вырос н...
сегодня 16:39

Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 10.5%

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит торгового баланса США в декабре составил 67.4 млрд долл, увеличившись на 10.5% по сравнению с показателем предыдущего месяца.

Аналитики прогнозировали отрицательное сальдо торгового баланса на уровне 68.5 млрд долл в сравнении с ноябрьским дефицитом в объёме 61.0 млрд долл (пересмотрено с (-61.5) млрд долл).

Экспорт американских товаров и услуг в Россию в декабре вырос до 113 млн долл в сравнении с 63 млн долл в ноябре, а импорт из России расширился до 638 млн с 594 млн долл.

По итогам 2022 года торговый дефицит США вырос на 12.2% или на 103 млрд долларов.

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