Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;
03:30 мск: Торговый баланс Китая за январь;
03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;
11:40 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за декабрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;
20:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
20:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла.