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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая за январь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;

11:40 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

20:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

20:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла.

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