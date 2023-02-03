Компонента занятости индекса ISM Services США в январе выросла

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе выросла до 50.0 пунктов против 49.4 месяцем ранее (пересмотрено с 49.8).

Таким образом, индикатор приблизился к положительной области, достигнув пороговой отметки 50.0. Это указывает на прекращение сворачивания найма сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.