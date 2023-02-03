Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 517 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросло на 517 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 190 тыс.

Данные по числу рабочих мест за декабрь пересмотрены до 260 тыс. с 223 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 443 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 195 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в январе рост занятости наблюдался по широкому спектру рынка, наиболее заметными темпами увеличилось число рабочих мест в сферах досуга и гостеприимства, профессиональных деловых услуг и в здравоохранении. Занятость также расширилась в госсекторе, что частично отражает завершение нескольких крупных забастовок.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 79.2 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 25.8 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 82 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 128 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы увеличился почти на 23 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 30.1 тыс., в оптовой торговле - на 11.3 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 6 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилась на 5 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 4.1 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 25 тыс. после повышения на 26 тыс. в январе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 19 тыс. после расширения на 12 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 2.6 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 74 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с январём 2022 года число госслужащих увеличилось на 450 тыс. до 22.39 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в январе снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 28 тыс. до 5.69 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в январе увеличилось на 894 тыс. до 160.14 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 252 тыс. до 100.13 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 866 тыс. до 165.83 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.4%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с январём 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 514 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в январе выросло с учётом сезонных колебаний на 42 тыс. до 1.11 млн, составив 19.4% от общего числа безработных против 18.5% месяцем ранее и 23.6% в январе 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 100 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.53 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 278 тыс. до 132.58 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 606 тыс. до 27.4 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 172 тыс. до 4.05 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.6% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в январе 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.1% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 34.7 часа, увеличившись на 0.3 часа по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.03 долл против 32.93 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.3%.

Средняя недельная заработная плата в январе увеличилась до 1146.14 долл в сравнении с 1132.79 долл месяцем ранее.