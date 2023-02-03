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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2023 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 16:44

Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе заметно увеличилась, средние зарплаты выросли

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.7 часа, увеличившись на 0.3 часа по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.03 долл против 32.93 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.3%.

Средняя недельная заработная плата в январе увеличилась до 1146.14 долл в сравнении с 1132.79 долл месяцем ранее.

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