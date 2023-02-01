Заявление ФРС США о повышении ключевой ставки до 4.75%

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 1 февраля 2023 года.

Недавние индикаторы указывают на умеренный рост расходов и производства. Рост рабочих мест был сильным в последние месяцы, уровень безработицы остался низким. Инфляция немного ослабела, но остается повышённой.

Война России против Украины вызывает огромные гуманитарные и экономические трудности, а также способствует росту глобальной неопределённости. Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4.50-4.75%. Комитет полагает, что текущее повышение целевого диапазона будет уместным и поможет добиться такого настроя монетарной политики, который будет достаточно ограничительным для возвращения инфляции к 2% со временем. В процессе определения степени будущих повышений целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение монетарной политики, отложенные эффекты, с которыми монетарная политика влияет на экономическую деятельность, инфляцию, экономические и финансовые условия. В дополнение Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги, как это описано в ранее представленных планах. Комитет твёрдо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Лиса Кук; Остан Гулсби; Патрик Харкер; Филип Джефферсон; Нил Кашкари; Лори Коган; и Кристофер Уоллер.