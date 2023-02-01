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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2023 г.Аналитики ожидают сохранения без изменений уров...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сохранения без изменений уровня коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 27 января.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сохранились на прежнем уровне, запасы бензина выросли на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.7 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.5 млн барр.

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