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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2023 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 16:27

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 106 тыс., оказавшись хуже прогноза

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в январе выросло с учётом сезонных колебаний на 106 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 176 тыс.

В декабре число рабочих мест увеличилось на 253 тыс., пересмотрено с 235 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в январе сократилось на 75 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 64 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 128 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 109 тыс., в сфере производства и строительстве уменьшилось на 3 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 3 февраля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе на 190 тыс. после расширения на 223 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, повысится на 0.1 п.п. и составит 3.6%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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