Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре вырос на 2.5%

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре вырос на 2.5% по сравнению с ноябрьским значением, достигнув 76.9.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Повышение индекса произошло впервые с мая 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.0%.

По сравнению с декабрём 2021 года индекс упал на 33.8%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.