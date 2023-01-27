Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (64.6) и составил 64.9.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 59.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце января составил 3.9% в сравнении с 4.0% в начале месяца и 4.4% в декабре.