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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2023 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:08

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (64.6) и составил 64.9.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 59.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце января составил 3.9% в сравнении с 4.0% в начале месяца и 4.4% в декабре.

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