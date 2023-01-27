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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2023 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в де...
вчера 16:39

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в декабре замедлились до 4.4%

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В ноябре базовая инфляция выросла на 0.2%.

В годовом сравнении индекс core PCE в декабре вырос на 4.4% в сравнении с +4.7% в ноябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в декабре вырос на 5.0% в годовом сравнении против +5.5% в ноябре.

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