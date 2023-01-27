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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2023 г. Личные доходы американских потребителей в де...
вчера 16:37

Личные доходы американских потребителей в декабре увеличились на 0.2%, потребительские расходы сократились на 0.2%

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце увеличились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в декабре сократились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики ожидали сокращения потребительских расходов в декабре на 0.1%.

Норма сбережений в декабре составила 3.4% против 2.9% месяцем ранее (пересмотрено с 2.4%).

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