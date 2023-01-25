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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за IV квартал;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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