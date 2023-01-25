Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за IV квартал;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;
16:30 мск: ВВП США за IV квартал;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;
18:00 мск: Продажи новых домов в США за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.