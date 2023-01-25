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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2023 г.Аналитики ожидают умеренного роста коммерческих...
вчера 17:20

Аналитики ожидают умеренного роста коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 20 января.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 0.1 млн барр., запасы бензина выросли на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.62 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.9 млн барр.

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