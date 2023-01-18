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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2023 г.Потребительская инфляция в еврозоне в декабре с...
вчера 13:04

Потребительская инфляция в еврозоне в декабре составила 9.2%

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в декабре 2022 года вырос на 9.2%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В ноябре значение показателя составило 10.1%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в декабре вырос на 5.2% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В ноябре значение индекса составило 5%.

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