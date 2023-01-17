Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;
05:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за ноябрь;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за ноябрь;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за ноябрь;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, финал;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за декабрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;
23:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.