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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;

05:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за ноябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, финал;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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