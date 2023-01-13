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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
13.01.2023 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 января

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за ноябрь;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за декабрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за декабрь, предварительно;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

18:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за IV квартал;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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