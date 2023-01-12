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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:49

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.63 млн

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 января, снизилось на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 205 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 216 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 206 тыс., пересмотрено с 204 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 212.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 декабря, уменьшилось на 63 тыс. и составило 1.634 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.697 млн с 1.694 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.680 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 декабря, увеличилось на 132.6 тыс. и составило 1.73 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.09 млн.

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