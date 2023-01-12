Курс доллара 67.7775   Курс евро 72.7908  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2023 г.Годовая инфляция в США в декабре составила 6.5%...
вчера 16:35

Годовая инфляция в США в декабре составила 6.5%, реальная зарплата выросла на 0.4% к ноябрю

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя после повышения на 0.1% в ноябре.

По итогам 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 6.5%, тогда как в ноябре годовой прирост составлял 7.1%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 6.5%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в ноябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.7% в сравнении с +6.0% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с +0.5%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 1.7%.

Другие новости

вчера
17:03
Плотный трафик на Западном обходе Краснодара разгрузят с помощью расширения дороги
вчера
16:49
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.63 млн
вчера
16:43
Потенциал участников "газовой ипотеки" составляет 325 тыс россиян – "Газпром межрегионгаз"
вчера
16:43
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 1 тыс.
вчера
16:35
Годовая инфляция в США в декабре составила 6.5%, реальная зарплата выросла на 0.4% к ноябрю
вчера
16:32
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В США ПО ИТОГАМ ДЕКАБРЯ ОЖИДАЕМО ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 6,5% С 7,1% МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ – МИНТРУД
вчера
16:02
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 6 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛИ $582 МЛРД ПРОТИВ $577,5 МЛРД НА 30 ДЕКАБРЯ - ЦБ
вчера
15:51
Спецпредставитель президента РФ обсудил в ходе визита в Кабул экономическое сотрудничество
вчера
15:32
Инфляция в Греции в 2022 году составила 9,6% - статистика
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.