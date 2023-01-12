Годовая инфляция в США в декабре составила 6.5%, реальная зарплата выросла на 0.4% к ноябрю

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя после повышения на 0.1% в ноябре.

По итогам 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 6.5%, тогда как в ноябре годовой прирост составлял 7.1%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 6.5%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в ноябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.7% в сравнении с +6.0% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с +0.5%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 1.7%.