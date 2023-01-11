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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2023 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
11.01.2023 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 19 млн барр.

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 6 января, вырос на 19 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.1 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 0.8 млн барр. до 371.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 2.5 млн барр. и составили 27.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки в сравнении с 12.1 млн барр. на предыдущей неделе.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 14.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.1 млн барр.

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