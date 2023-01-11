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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
11.01.2023 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за ноябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за декабрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за ноябрь.

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