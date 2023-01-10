Курс доллара 67.7775   Курс евро 72.7908  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
10.01.2023 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 января

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

Другие новости

10.01.2023
20:07
Казахстан заинтересован сотрудничать с РФ по модернизации ГТС и газификации - кабмин РФ
10.01.2023
19:23
Упростить въезд рабочей силы в Финляндию предложила глава минюста страны
10.01.2023
18:55
Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника сократился на 0,18%
10.01.2023
18:40
ВБ прогнозирует, что сокращение экспорта нефти из РФ в 2023 г будет ниже предположений
10.01.2023
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 января
10.01.2023
18:26
Сделки по бумагам "Россетей" на Мосбирже возобновятся 11 января
10.01.2023
18:16
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 1%
10.01.2023
18:03
Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП РФ в 2023 г - ожидает снижения на 3,3% вместо 3,6%
10.01.2023
17:39
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ВВП РФ В 2023 ГОДУ НА 3,3%, РОСТ НА 1,6% В 2024 ГОДУ - ДОКЛАД
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.