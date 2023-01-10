Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в октябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 1.0%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в ноябре сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в октябре (пересмотрено с +0.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в ноябре составил 1.35 в сравнении с 1.21 годом ранее.