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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2023 г. Объём товарных запасов на оптовых складах в ...
10.01.2023 18:16

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 1%

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в октябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 1.0%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в ноябре сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в октябре (пересмотрено с +0.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в ноябре составил 1.35 в сравнении с 1.21 годом ранее.

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