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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2022 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре не изм...
вчера 17:09

FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре не изменился по сравнению с сентябрём

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в сентябре.

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.9%.

По сравнению с октябрём 2020 года индекс вырос на 9.8%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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