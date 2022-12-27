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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2022 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 17:07

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 8.6% в годовом сравнении

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в октябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 8.6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 8.0% после его роста на 10.4% в августе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в октябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 8.0% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в октябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 9.2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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