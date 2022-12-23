Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 декабря

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за октябрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Прогноз правительства Австралии о развитии экономики и перспективах фискальной политики;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за ноябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за ноябрь;

16:30 мск: ВВП Канады за октябрь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за ноябрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за ноябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.