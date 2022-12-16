Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%, предупредив о возможном ужесточении ДКП

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 16 декабря, принял решение сохранить ключевую ставку на минимальном с октября 2021 года уровне 7.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России. Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной.

В сопроводительном заявлении Банк России сообщил, что в дальнейшем будет принимать решения по ставке в зависимости от развития ситуации с инфляцией, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий. Регулятор предупредил, что в случае дополнительного расширения дефицита госбюджета может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП).

В октябрьском среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ представил ожидаемые диапазоны среднегодового уровня ключевой ставки до 2025 года включительно. Прогноз по ключевой ставке с 31 октября до конца 2022 года составил 7.4-7.6%. Диапазон по ставке на 2023 год прогнозируется на уровне 6.5-8.5%, на 2024 год - 6.0-7.0%, на 2025 год - 5.0-6.0%.

По итогам декабрьского заседания ЦБ сообщил, что в данный момент инфляция остается умеренной, а потребительский спрос - сдержанным. Тем не менее, инфляционные ожидания населения и бизнеса по-прежнему завышены, проинфляционные риски выросли на фоне повышения проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшения условий внешней торговли и смягчения бюджетной политики.

По оценке ЦБ, на 12 декабря годовая инфляция увеличилась до 12.7% в сравнении с 12.0% в ноябре и 12.6% в октябре. Ускорение инфляции в декабре связано с переносом сроков индексации тарифов ЖКХ на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года. Прогноз ЦБ по инфляции на конец текущего года составляет 12.0-13.0%. Как ожидается, годовая инфляция в 2023 году составит 5.0-7.0%, в 2024 году вернется к 4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия, по оценке ЦБ, в целом остаются нейтральными. Доходности ОФЗ существенно не изменились с конца октября, депозитные и кредитные ставки постепенно подстраивались под сдвиг вверх кривой ОФЗ, произошедший в сентябре. Кредитная активность в целом остается высокой, особенно в корпоративном сегменте, розничное кредитование оживилось после замедления в октябре. Регулятор полагает, что потребительское поведение остается осторожным, что отражается в высокой склонности к сбережению и повышенной доле ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в общей структуре сбережений.

Банк России отметил некоторый рост деловой активности в IV квартале, несмотря на сохраняющиеся сложные внешние условия, значительно ограничивающие экономическую деятельность. В особенности это касается проблем в логистике. Кроме того, на рынке труда усиливается дефицит рабочей силы, что ограничивает возможности расширения производства, а также приводит к ускорению роста реальных зарплат, который может опережать рост производительности труда.

В условиях перестройки экономики происходит изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос остается сдержанным, а замедление инвестиционного спроса в частном секторе частично компенсируется расширением государственных инвестиций. Таким образом, наблюдается разрастание вклада бюджетной политики в динамику внутреннего спроса.

В базовом (октябрьском) сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3.5-3.0%, а в 2023 году - на 4.0-1.0%. Прогноз на 2024-2025 годы предусматривает расширение ВВП на 1.5-2.5% ежегодно.

Банк России отметил риски со стороны внешних условий, включая возможное ослабление внешнего спроса на товары российского экспорта из-за замедления мировой экономики. Сокращение экспортных доходов может привести к ослаблению рубля и усилить инфляционное давление. Также могут увеличиться ограничения со стороны предложения из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих. Кроме того, дальнейшее расширение внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики.

Риски со стороны внутренних условий могут создать проинфляционный эффект из-за снижения численности рабочей силы и изменения структуры занятости. Дополнительными источниками проинфляционных рисков могут выступать опережающий производство рост реальных зарплат и незаякоренные инфляционные ожидания, чувствительные к курсовым колебаниям. Вместе с тем сохранение высокой склонности населения к сбережению является дезинфляционным фактором в данный момент. Однако в дальнейшем рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения может создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 февраля 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.