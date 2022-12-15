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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 декабря

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за сентябрь;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за декабрь, предварительно;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за декабрь, предварительно;

13:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;

13:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно.

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