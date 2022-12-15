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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2022 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 18:03

Объём товарно-материальных запасов компаний США в октябре вырос на 0.3%

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.8% с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в сентябре (пересмотрено с +0.2%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.33 в сравнении с 1.25 годом ранее.

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