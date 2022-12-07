Курс доллара 62.9372   Курс евро 65.8966  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 декабря 2022 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 2 декабря.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1.4 млн барр., запасы бензина выросли на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.82 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 5.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.6 млн барр.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 декабря
вчера
18:22
Кабмин Молдавии утвердил проекты госбюджета и налогово-бюджетной политики на 2023 г
вчера
17:32
Партия апельсинов из ЮАР не попала в РФ из-за натальской плодовой мухи - Россельхознадзор
вчера
17:22
Сунак пообещал ввести строгие законы для борьбы с забастовками и их последствиями
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
вчера
17:07
Российское зерно сейчас не имеет конкурентов на мировом рынке - эксперт
вчера
16:47
Правительство Индии одобрило пять новых площадок, предложенных для строительства АЭС
вчера
16:33
Стоимость затрат на единицу рабочего места в США в III квартале увеличилась на 2.4%
вчера
16:33
Производительность труда вне с/х сектора США в III квартале выросла на 0.8%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.