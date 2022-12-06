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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 декабря

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;

03:30 мск Платёжный баланс Австралии за III квартал;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;

16:30 мск Торговый баланс Канады за октябрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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