Курс доллара 62.1849   Курс евро 65.5205  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;

03:30 мск Платёжный баланс Австралии за III квартал;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;

16:30 мск Торговый баланс Канады за октябрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

вчера
20:42
Российский рынок акций вырос в понедельник на дорожавшей нефти
вчера
20:00
США ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЦЕНОВОГО ПОТОЛКА СДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ – БЕЛЫЙ ДОМ О ВОЗМОЖНОЙ ПОМОЩИ СТРАНАМ ЕВРОПЫ
вчера
19:02
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА ВЫРОС НА 35 КОП, ДО 62,35 РУБ, ЮАНЯ - НА 13 КОП, ДО 8,93 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:47
Минфин РФ утвердил новый выпуск ОФЗ с переменным купоном на 750 млрд рублей
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 декабря
вчера
18:12
Объём производственных заказов в США в октябре вырос на 1%
вчера
18:08
Компонента занятости индекса ISM Services США в ноябре вышла в область расширения
вчера
18:07
Проблем с газом и электрическом в текущую зиму в Турции не ожидается – Чавушоглу
вчера
18:04
Индекс ISM Services США в ноябре вырос
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.