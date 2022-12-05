Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;
02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;
03:30 мск Платёжный баланс Австралии за III квартал;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;
16:30 мск Торговый баланс Канады за октябрь;
16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;
N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.