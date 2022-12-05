Объём производственных заказов в США в октябре вырос на 1%

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в октябре вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в сентябре.

Аналитики прогнозировали расширение объёма заказов в промышленности США в октябре на 0.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в октябре, согласно финальному отчёту, вырос на 1.1% по сравнению с сентябрём, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 1.0%.