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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2022 г.Объём производственных заказов в США в октябре ...
вчера 18:12

Объём производственных заказов в США в октябре вырос на 1%

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в октябре вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в сентябре.

Аналитики прогнозировали расширение объёма заказов в промышленности США в октябре на 0.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в октябре, согласно финальному отчёту, вырос на 1.1% по сравнению с сентябрём, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 1.0%.

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