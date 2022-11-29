Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;

02:50 мск Розничные продажи в Японии за октябрь;

11:00 мск: ВВП Швейцарии за III квартал;

11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;

12:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск ВВП Канады за сентябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;

17:00 мск Индекс цен на дома в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за апрель;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;

18:00 мск Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.