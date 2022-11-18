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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 ноября 2022 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:11

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре сократились на 5.9% (расширенное сообщение)

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре сократились на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.43 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали октябрьские продажи на уровне 4.37 млн домов.

По сравнению с октябрём 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 28.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 379.1 тыс. долл, повысившись на 6.6% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября составили 1.22 млн доступных покупателям домов, сократившись на 0.8% по сравнению с сентябрём и октябрём 2021 года. В прошлом месяце потребовалось бы 3.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.1 в сентябре и 2.4 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в октябре в среднем составил 21 день в сравнении с 19 в сентябре и 18 днями в октябре 2021 года. При этом 64% проданных в октябре 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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