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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 ноября 2022 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:06

Индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре снизился на 0.8%

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.5% в сентябре (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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