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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 ноября

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за сентябрь;

00:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за III квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за III квартал;

02:50 мск Торговый баланс Японии за октябрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за октябрь;

10:00 мск Торговый баланс Швейцарии за октябрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за сентябрь;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октяябрь, финал;

15:30 мск Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за октябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь;

17:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейро;

17:40 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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