Объём товарно-материальных запасов компаний США в сентябре вырос на 0.4%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.9% в августе (пересмотрено с +0.8%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в августе.

Соотношение запасов к продажам составило, как и в августе, 1.33 против 1.26 годом ранее.