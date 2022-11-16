Индекс потребительских цен в Великобритании в октябре вырос на 11.1%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в октябре вырос на 11.1% в годовом выражении после роста на 10.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 10.7%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в октябре в годовом выражении вырос на 6.5% после повышения на 6.5% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.4%.