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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2022 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в о...
сегодня 10:06

Индекс потребительских цен в Великобритании в октябре вырос на 11.1%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в октябре вырос на 11.1% в годовом выражении после роста на 10.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 10.7%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в октябре в годовом выражении вырос на 6.5% после повышения на 6.5% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.4%.

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