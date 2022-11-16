Индекс цен производителей Великобритании в октябре на входе увеличился на 0.6% и на выходе на 0.3%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в октябре увеличился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.9% в сентябре (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в октябре увеличился на 0.3% после аналогиччного роста на 0.3% в сентябре (пересмотрено с 0.2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.5%.