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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2022 г. Число повторных обращений по безработице в С...
вчера 16:48

Число повторных обращений по безработице в США умеренно выросло

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 ноября, выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 225 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 218.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 октября, увеличилось на 6 тыс. и составило 1.493 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.487 млн с 1.485 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 32.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.450 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 октября, выросло на 12.5 тыс. и составило 1.263 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.566 млн.

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