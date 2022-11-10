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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2022 г. Инфляция в США в октябре составила 7.7% годо...
вчера 16:35

Инфляция в США в октябре составила 7.7% годовых, реальная зарплата снизилась на 0.1%

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0.6% после повышения на 0.4% в сентябре.

По сравнению с октябрём 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 7.7% в сравнении с +8.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 7.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.6% в сентябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 6.3% в сравнении с +6.6% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 6.5%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в октябре снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в сентябре. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 2.8%.

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