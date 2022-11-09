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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 19:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.9 млн барр.

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 4 ноября, вырос на 3.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 0.5 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 3.6 млн барр. до 396.2 млн барр, находясь на минимальном уровне за период с 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.0 млн барр. и составили 27.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки против 11.9 млн барр в сутки на предыдущей неделе.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.8 млн барр.

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