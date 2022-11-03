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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2022 г.Объём производственных заказов в США в сентябре...
сегодня 17:09

Объём производственных заказов в США в сентябре вырос на 0.3%

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в августе (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали расширение объёма заказов в промышленности США в сентябре на 0.4%.

Объём заказов на товары длительного пользования в сентябре, согласно финальному отчёту, вырос на 0.4% по сравнению с августом, что совпало с предварительными данными.

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