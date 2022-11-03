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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2022 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
сегодня 17:07

Компонента занятости индекса ISM Services США в октябре вышла в область спада

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре снизилась до 49.1 против 53.0 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор вновь вышел в отрицательную область, опустившись ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В этой сфере работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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