Курс доллара 61.6175   Курс евро 60.9216  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2022 г.Аналитики ожидают умеренного снижения коммерчес...
вчера 17:20

Аналитики ожидают умеренного снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 28 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 0.2 млн барр., запасы бензина снизились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.8 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.87 млн барр.

Другие новости

вчера
17:54
Инфляция в еврозоне "упрямая", долгий путь борьбы с ней еще впереди - глава ЦБ Германии
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.1 млн барр.
вчера
17:34
Путин об участии в зерновой сделке: к сожалению, Киев использовал коридор для ударов по ЧФ
вчера
17:27
Москва готова безвозмездно поставить бедным странам весь объем по зерновой сделке – Путин
вчера
17:20
Аналитики ожидают умеренного снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
вчера
17:18
Все критически важные для работы ЗАЭС специалисты законтрактованы – "Росэнергоатом"
вчера
17:14
МОСКВА БЕЗВОЗМЕЗДНО ГОТОВА ПОСТАВИТЬ БЕДНЕЙШИМ СТРАНАМ ВЕСЬ ОБЪЕМ ЗЕРНА, КОТОРЫЙ ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ ИМ В РАМКАХ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ - ПУТИН
вчера
17:13
ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО КИЕВ ДАЛ ЗАВЕРЕНИЯ, ЧТО НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГУМАНИТАРНЫЕ КОРИДОРЫ ПО ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ, ПОЛУЧЕНА ОТ МО - ПУТИН
вчера
16:58
РФ имеет гарантии от Киева, что атаки через коридоры по вывозу зерна не повторятся - МИД
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.