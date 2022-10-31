Курс доллара 61.6229   Курс евро 61.1196  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 ноября

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за сентябрь;

10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за август;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;

12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, финал;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;

17:00 мск Расходы на строительство в США за сентябрь;

17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за сентябрь;

23:00 мск Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь.

Другие новости

вчера
19:01
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЗИЛСЯ НА 4 КОП, ДО 61,48 РУБ, ЕВРО - НА 21 КОП, ДО 60,88 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:51
Рецессия в еврозоне нынешней зимой неизбежна - Oxford Economics
вчера
18:34
Казахстанский "Транстелеком" отрицает заморозку совместного с российской компанией проекта
вчера
18:31
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2022 г достигнет 100 млн или будет чуть меньше - Минтранс
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 ноября
вчера
18:20
Опыт Лулы де Сильва в борьбе с бедностью может быть полезен России - эксперт
вчера
17:33
Саудовская Аравия наращивает нефтедобычу, сокращая при этом вредные выбросы - министр
вчера
17:27
Россияне не горят желанием ехать на Кипр, платная виза не повлияет на спрос - туроператоры
вчера
17:06
Более трети гостинично-ресторанного бизнеса Британии ждут серьезных убытков к концу года
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.