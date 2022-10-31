Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 ноября

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;
04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии за сентябрь;
10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;
11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за август;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;
12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, финал;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;
17:00 мск Расходы на строительство в США за сентябрь;
17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;
17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за сентябрь;
23:00 мск Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;
N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь.